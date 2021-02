El príncipe George tiene gran similitud con su tío el príncipe Harry

El sentido del humor de tío y sobrino es sorprendentemente parecido, según un experto real.

El príncipe George parece caminar en los mismos pasos que su tío el príncipe Harry con un rasgo sorprendentemente similar.

El experto real Ken Wharfe encontró una similitud entre el futuro rey y el duque de Sussex, como lo señaló en el documental de Channel 5, Secrets of the Royal Palaces.

El comentarista habló sobre cómo Savannah Phillips y el príncipe George fueron vistos bromeando entre ellos en la ceremonia Trooping of the Color de 2018, similar a cómo el príncipe Harry tiró de la pierna de su prima, la princesa Beatrice, cubriéndole la boca durante la ceremonia Trooping of the Color de 1990.

Wharfe calificó al hijo mayor del príncipe William y Kate Middleton de “bromista” con un sentido del humor similar al de su tío, que ahora vive al otro lado del océano, en los Estados Unidos.

“Harry era un bromista y todavía lo es. Los niños más pequeños como Beatrice y otros son iguales. Creo que es lo que hacen los niños ”, dijo Wharfe.

El momento incluso fue señalado por los fanáticos de la realeza en Twitter cuando alguien comentó: “El príncipe Harry y la princesa Beatrice contra Savannah y el príncipe George. ¡Es de familia!”