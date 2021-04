Frida Sofía Guzmán hace serias acusaciones contra Enrique Guzmán

La hija de Alejandra Guzman ha acusado a su abuelo de haber abusado de ella cuando solo tenía 5 años.

Frida Sofía Guzmán vuelve a causar revuelo con sus revelaciones acerca de su familia, y esta vez confesó que sufrió abuso sexual por parte de su abuelo Enrique Guzmán.

En la entrevista que la influencer diera a Gustavo Adolfo Infante, reveló cómo fue víctima de abuso por parte del cantante: “Fue un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas. Me manoseó, lo odio, fue desde los 5 años”, dijo visiblemente conmocionada.

Con estas declaraciones Frida Sofía vuelve da pie a un nuevo escándalo relacionado con los miembros de su familia, en este caso acusando a su abuelo de un delito muy grave.