Hijo de Angelina Jolie, Maddox, testifica contra Brad Pitt en tensa guerra judicial

El actor considera infame que su ex convierta a sus hijos en armas de último momento para sacar ventajas de custodia.

El hijo mayor de Brad Pitt y Angelina Jolie, Maddox Jolie-Pitt, subió al estrado para testificar contra su padre en medio de afirmaciones de que abusó de la familia en su batalla por la custodia en curso.

Según un informante citado por Us Weekly, “Maddox ya ha dado testimonio como [un] adulto en la disputa de custodia en curso y no fue muy halagador para Brad.

“Él no usa a Pitt como su apellido en documentos que no son legales y en su lugar usa a Jolie. Maddox quiere cambiar legalmente su apellido a Jolie, lo que Angelina ha dicho que no apoya “, dijo la fuente.

El viernes, Jolie presentó documentos judiciales que revelan que Pitt solía ser violento con ella y sus hijos, Maddox, 19, Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 14, y los gemelos Knox y Vivienne, 12.

Ella dijo que todos están dispuestos a ofrecer “pruebas y autoridad en apoyo” de las acusaciones contra la estrella de Once Upon a Time in Hollywood.

Según una fuente cercana a Pitt, la última presentación de Jolie es un intento de “convertir a sus hijos en armas en un último esfuerzo para obtener un resultado favorable que le permita sacar a los niños de Los Ángeles a su antojo, sin la aprobación de Brad o conocimiento.”