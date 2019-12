Jack Black prepara agua y toboganes para su familia en vacaciones

Black prepara algo verdaderamente divertido con su esposa Tanya Haden y sus hijos Samuel y Thomas.

El plan de vacaciones del actor Jack Black para su familia, incluye muchos toboganes, agua y tiburones, pero él ha elegido mantener el destino de vacaciones en secreto hasta el último momento.

Black ha estado planeando algo realmente divertido con su esposa Tanya Haden y sus hijos Samuel y Thomas para sus vacaciones, informa aceshowbiz.com.

“No sé si debería decírcelos porque entonces se revelará el secreto”, dijo en “Live with Kelly and Ryan”.

Black agregó: “Vamos a hacer un pequeño deslizamiento por el agua. Ese es el plan. ¡Me encantan los toboganes!

¿Prefieren los toboganes realmente altos o los más suaves y amigables para los niños?

El actor dijo que le gusta el “peligro” de los paseos más empinados.

Black agregó: “Confío mucho en la tecnología. No creo que me envíen por un tubo si no es seguro. Pero tal vez no debería ser tan confiado. Amo un tobogán. Supongo que lo que digo es que me gusta el peligro y nunca me he encontrado con uno que me de demasiado miedo para hacerlo. Pero escuché que hay un tobogán acuático en el que te deslizas a través de los tiburones “.

Él dice que aunque le gusta fingir que la planificación de las vacaciones es para su familia, la verdad es que es organizada por él.

“Digo que es divertido para los niños, a los niños les gusta deslizarse, ¡pero realmente es divertido para mí!”…