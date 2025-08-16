Jeff Bezos se despide de su mamá Jacklyn

La señora falleció tras una larga enfermedad…

El empresario y fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha compartido un emotivo mensaje de despedida para su madre, Jacklyn Gise Bezos, a quien cariñosamente llamaba “Jackie”, tras su fallecimiento. A través de sus redes sociales, Bezos publicó una fotografía de su madre, un gesto poco común en él.

En el texto que acompañaba la imagen, el multimillonario expresó con tristeza su partida, tras una dura batalla contra la demencia con cuerpos de Lewy (DCL), que es una enfermedad neurodegenerativa que afecta la cognición, el movimiento y el estado de ánimo. Es la segunda causa más común de demencia, después del Alzheimer.

«Su adultez comenzó un poco temprano cuando se convirtió en mi madre a la tierna edad de 17. Eso no podría haber sido fácil, pero ella hizo que todo funcionara. Ella se abalanzó en el trabajo de amarme con ferocidad, trajo a mi increíble padre al equipo unos años después, y luego agregó a mi hermana y hermano a su lista de personas a las que amar, proteger y alimentar. Por el resto de su vida, esa lista de personas a amar nunca dejó de crecer. Ella siempre dio mucho más de lo que nunca pidió.

Después de una larga pelea con la demencia con cuerpos de Lewy, ella falleció hoy, rodeada de muchos de nosotros que la queríamos – sus hijos, nietos y mi padre. Sé que ella sintió nuestro amor en esos momentos finales. Todos fuimos tan afortunados de estar en su vida. La mantengo a salvo en mi corazón para siempre. Jacklyn Gise Bezos. 29 de diciembre de 1946 – 14 de agosto de 2025.»

Jackie Bezos fue un pilar en la vida de su hijo, no solo criándolo, sino también apoyándolo en sus primeras aventuras empresariales, incluyendo la fundación de Amazon. Ella fue una figura clave en la niñez de Jeff, alentándolo a ser curioso y creativo. Aunque la causa de su muerte no ha sido revelada, la noticia ha conmovido a sus seguidores en todo el mundo.