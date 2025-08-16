Cazzu le contesta a Nodal sobre fin de relación
El cantante afirma que ella le rompió el corazón…
El triángulo amoroso entre Christian Nodal, Ángela Aguilar y Cazzu: Este sigue siendo el tema más candente en la farándula mexicana.
Nodal ha revelado en entrevista con Adela Micha los detalles sobre su separación de la cantante argentina, asegurando que ella le rompió el corazón al terminar la relación.
También habló sobre el inicio de su relación con Ángela, incluyendo que su matrimonio en Roma sucedió pocos días después de su ruptura con Cazzu.
Cazzu, madre de su hija Inti, por su parte, ha respondido con mensajes sutiles y, según algunos medios, su canción «Engreído» es una respuesta directa a las declaraciones de Nodal.
Letra de Engreído
Quedamos, en mantenerlo en secreto
Pero hablaste de mí, como de una cualquiera
Creíste, mi amor que era una gran idea
Contar todo, lo de la noche aquella
Y no aprendiste que los hombres
Hablan mucho, de honor y de hombría
Amigos, hermanos de toda la vida
Todo se perdió y no fue, no fue por culpa mía
Te pasó por engreído
Por alardear con tus amigos
Y ahora piensan tanto en mí
Quieren lo que yo te dí
Quieren conmigo
Te pasó por engreído
La vida te dio tu castigo
En tentación me convertí
Y aunque me eches la culpa a mí
Te pasó
Por presumido
Dime por qué eres así
Tan lindo pero nada más
Por fuera
Lo pienso y me rio de ti
Y lo haría en tu cara si te viera
Si te preguntan contarás
Tu versión echándole tierra a mi nombre
A diferencia de ti
Callaré que duro poco
No porque fuera una noche
Hay que ser muy engreído
Quedaste bien con tus amigos
Vas contando por ahí
Los besos que te di
Mientras yo los olvido
Tan lindo pero engreído
Tu ego es tu mayor castigo
Es que esperar algo de ti
Fue el error que cometí
Pero yo no
Lo digo
El amor y la calle se parecen
Porque hay códigos en los dos
Yo ya sé, no sabes nada de la calle
Y mucho menos del amor
Y es que el amor y la calle se parecen
Porque hay códigos en los dos
Yo ya sé no sabes nada de la calle
Y mucho menos del amor