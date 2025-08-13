Mónica Noguera se enfrenta el doloroso fallecimiento de su cuñado por depresión

Leo Forma decidió poner fin a su vida…

La presentadora mexicana Mónica Noguera atraviesa un nuevo duelo tras la muerte de su cuñado, Leo Forma, quien falleció el pasado 4 de agosto al quitarse la vida a causa de la depresión que enfrentaba.

La noticia, compartida por la propia conductora en redes sociales, ha conmovido a sus seguidores y ha generado un llamado a la concienciación sobre la salud mental.

Noguera, visiblemente afectada, describió a Leo, esposo de su hermana Alejandra y padre de sus sobrinos Luciana, Natasha y Jan Safir, como un hermano para ella.

En un emotivo mensaje, acompañado de una fotografía de Leo en su juventud como surfista profesional en Brasil, escribió: “Siempre en mi alma”. Leo se mudó a México en los años 90, donde conoció a Alejandra, y juntos se establecieron en Puerto Escondido, donde administraban un hotel.

Con un tono respetuoso pero contundente, Mónica instó a quienes enfrentan depresión a buscar ayuda profesional: “Es una enfermedad seria que puede tener consecuencias devastadoras para uno y su familia. Por favor, pidan ayuda, aunque el dolor parezca insoportable”. La conductora expresó que su hermana y sobrinos aún están procesando la pérdida, y pidió fortaleza para ellos en este difícil momento.

Este trágico suceso ocurre apenas cuatro meses después del fallecimiento de su exesposo, Memo del Bosque, con quien mantenía una relación cercana a pesar de su divorcio. Mónica, conocida por su trabajo en Imagen Televisión, ha recibido numerosas muestras de apoyo de colegas y seguidores, quienes destacan su valentía al visibilizar la importancia de atender la salud mental.