Ninel Conde se enfrenta a Mar en La Casa de los Famosos: ‘No pongas palabras en mi boca’

Ninel aclaró que no es ninguna manipuladora…

En la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Ninel Conde y Mar Contreras protagonizaron una fuerte discusión que captó la atención del público y se viralizó en redes sociales. El conflicto ocurrió el 12 de agosto de 2025, tras la dinámica de la «Noche de Cine», donde se proyectó la película Golpe tras golpe, que reveló comentarios y actitudes de los participantes, exponiendo tensiones entre los cuartos Día y Noche.

Mar Contreras, del cuarto Noche, expresó sentirse excluida por las mujeres del cuarto Día, liderado por Ninel Conde, y sugirió que Ninel podría estar influyendo en las decisiones del grupo, lo que interpretó como manipulación.

Esto desató una acalorada respuesta de Ninel, quien defendió a sus compañeras:

“Es una falta de respeto para ellas y para mi que pienses que son tontas y manipulables. No es personal, no todo gira alrededor tuyo”.

Mar, por su parte, aclaró que nunca llamó “tontas” a las demás y pidió a Ninel no poner palabras en su boca, señalando que la veía ofendida: «No ponga palabras en mi boca».

La discusión escaló cuando Ninel acusó a Mar de hipocresía, diciendo: “A mí no me gusta la hipocresía”, antes de dar por terminado el enfrentamiento.

Ninel decidió enfrentar a Mar sobre lo que dijo de que ella controlaba y manipulaba a las mujeres y quedó TIESA! No sé lo aceptó. Que cobarde. No que muy frontal? #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/Rmcu6SJIBd — Changa Vlogs (@ChangaVlogs) August 13, 2025

El conflicto se intensificó por un incidente previo en la primera Noche de Cine, donde Ninel hizo una seña obscena hacia Mar mientras se proyectaban sus declaraciones, lo que fue interpretado como una reacción de desprecio y generó críticas en redes, con usuarios tachando a Ninel de “incongruente” por defender el respeto hacia las mujeres mientras mostraba actitudes hostiles. Algunos fans apoyaron a Mar, destacando que no seguía ciegamente a Ninel, mientras otros defendieron a Conde, argumentando que el gesto no iba dirigido específicamente a Contreras.

Este enfrentamiento evidenció la creciente rivalidad entre ambas, agravada por la dinámica del reality, donde las alianzas y tensiones entre cuartos han dividido a los participantes. La discusión, ampliamente comentada en plataformas como X, ha marcado un punto álgido en la temporada, dejando en claro que la relación entre Ninel y Mar sigue siendo tensa.