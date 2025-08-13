Tragedia: Hija de youtuber muere ahogada durante streaming en vivo

La niña tenía dos años y fué un triste descuido…

La comunidad de streaming en Brasil está de luto tras la muerte de Giulia, la hija de dos años del conocido youtuber y streamer de Twitch Renato Tsukasa, quien falleció trágicamente al ahogarse en una piscina mientras su padre transmitía en vivo.

La niña estaba a los cuidados de su abuelita, mientras su papá trabajaba en la casa.

El incidente, ocurrido la semana pasada, ha conmocionado a los seguidores del influencer y ha generado un debate sobre la seguridad infantil.

Según informes, Tsukasa se encontraba realizando una transmisión en directo desde su hogar cuando fue alertado del accidente. La pequeña Giulia, que jugaba cerca de la piscina, cayó al agua sin que nadie lo notara de inmediato. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, la menor no pudo ser reanimada. Las autoridades locales están investigando las circunstancias del suceso, pero no se han revelado detalles adicionales por respeto a la familia.

El caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde los seguidores han expresado sus condolencias, mientras algunos han cuestionado la supervisión de la menor durante el streaming. Tsukasa, conocido por su contenido de gaming y lifestyle, no ha emitido declaraciones públicas, y su canal permanece inactivo desde el incidente.

Este trágico evento ha puesto en el centro del debate la importancia de la seguridad en el hogar y la responsabilidad de los creadores de contenido al gestionar su entorno durante transmisiones en vivo.