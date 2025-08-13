Jason Momoa revela experiencia cercana a la mu3rte

El actor aseguró que casi se mu3re en el océano…

En el podcast SmartLess del 11 de agosto, Jason Momoa, de 46 años, compartió una impactante experiencia mientras surfeaba en Peʻahi, Maui, en Hawaii, que lo hizo temer por su vida y lo llevó a abandonar el tabaquismo.

El actor de Aquaman relató cómo, durante una sesión de surf con amigos, la correa de su tabla se rompió a 11 kilómetros de la costa, dejándolo varado en el océano.

“El viento se llevó mi tabla, y las olas de 3 metros me golpeaban sin parar”, se recordó Momoa.

Solo en el agua, luchando por respirar y con los brazos y piernas agotados, pensó en su hija que tenía tres meses en aquel entonces, y su familia.

“Me rendí, pensé que estaba acabado”, confesó. Aferrándose al coral, con los pies ensangrentados, logró resistir hasta que un amigo lo rescató.

Esta experiencia marcó un antes y un después para Jason Momoa, quien fumaba hasta tres paquetes de cigarrillos al día.

“No pude dejarlo por mis hijos ni por mi ex, pero después de eso, nunca volví a tocar un cigarro”, afirmó. Momoa, padre de Lola Iolani (18) y Nakoa-Wolf (16), fruto de su relación con Lisa Bonet, destacó cómo este episodio le dio una nueva perspectiva sobre la vida.