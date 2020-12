Jennifer Aniston es vista rodante The Morning Show en Los Ángeles

Se vio a la estrella filmando una secuencia en Los Ángeles, después de que el programa comenzara la producción recientemente.

Jennifer Aniston fue vista rodando en una locación en los Ángeles después de regresar al set de ‘The Morning Show’

El martes, se vio a la estrella filmando una secuencia en Los Ángeles, después de que el programa comenzara la producción recientemente de la temporada 2.

Aniston fue vista luciendo un abrigo beige y fue fotografiada revisando su maquillaje en un espejo mientras los miembros del staff usaban máscaras para el rostro cerca.

Anteriormente, la coprotagonista de Aniston, Reese Witherspoon, reveló que había regresado al set del programa, en medio de la pandemia de COVID-19.

Inspirado en Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV, de Brian Stelter, The Morning Show se estrenó el año pasado en Apple TV +.