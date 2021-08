John Travolta revela triste conversación que tuvo con su hijo

Su hijo, de tan solo 10 años, le cuenta que tiene miedo que él se muera también, luego de perder a su madre…

John Travolta recordó la conversación que tuvo con su hijo Benjamin de 10 años tras la muerte de su esposa y madre del niño, Kelly Preston, quien falleció en julio del año pasado luego de dos años de luchar contra el cáncer de mama.

En una entrevista con el programa “Hart do Heart” del comediante Kevin Hart, el actor dijo:

“Estábamos caminando por el vecindario a las 2 de la mañana y me preguntó: ‘¿Qué se siente tener 60 años?’. Yo le pregunté, ‘¿Qué quieres decir?’ Él tiene tan solo 10 años. Intenté hablarle sobre todas mis conquistas, pero él las descartó y en cambio me preguntó cómo veía la vida ahora… Luego me dijo: ‘Porque murió mi madre y yo temo que tú también mueras’. Le respondí: ‘Son cosas muy distintas…’”.

El actor dice que le explicó la verdad a su hijo: “Le dije ‘Ben, siempre has amado la verdad, entonces te voy a contar la verdad sobre la vida: nadie sabe cuándo va a morir ni como va a morir o hasta cuándo va a seguir con vida. Tu hermano murió a los 16 años, muy joven. Tu madre a los 57, también era muy joven. Pero nadie puede estar seguro. Puedo morir mañana, puedes morir mañana, todos pueden. Es parte de la vida. No sabemos nada, solo hacemos nuestro mayor esfuerzo para tratar de vivir la vida más larga que podamos”, justificó al niño.