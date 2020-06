Karla Souza se convierte nuevamente en madre y muestra imagen de su bebé

La actriz y su marido Marshall Trenkmann dieron la bienvenida a Luka, el hermanito menor de Gianna, 2 años.

La actriz Karla Souza compartió con sus seguidores la primera imagen de su hijo Luka, producto de la relación con Marshall Trenkmann.

“A Luka le dio la bienvenida en casa su hermana mayor de dos años, Gianna, quien ya está ocupada enseñándole la letra de la canción ‘Un Poco Loco’ de ‘Coco’ (2017)”, dijo Karla a People.com.

Junto a su mensaje, se puede ver una fotografía en la que la estrella aparece junto a su niño recién nacido.

La actriz de ‘How to Get Away With a Murderer’ había anunciado en mayo que estaba embarazada con una publicación en Instagram.

“Aquellos de ustedes que ya vieron el módulo uno de #Unleashed ya lo saben, pero la construcción de este curso también ha coincidido con mi embarazo. La apertura de una manera tan profunda mientras se crea la vida ha sido un gran regalo y me siento honrada de seguir compartiendo, creciendo y desatando contigo durante las próximas cuatro semanas”, escribió en aquella ocasión.