Leah Remini dice que acusaciones contra Danny Masterson “es solo el inicio”

La ex miembro de la iglesia de la Cienciología afirma que dentro de la agrupación religiosa hay “muchas cosas” que verán la luz.

La estrella de That ’70s Show, Danny Masterson, de 44 años, ha sido acusado de tres cargos de violación por incidentes ocurridos entre 2001 y 2003.

Las acusaciones contra el actor se hicieron públicas por primera vez en 2017 cuando sus acusadoras dijeron habían denunciado los presuntos delitos a la Iglesia de Cienciología, de la cual Masterson es miembro. Y la ex Cienciologista Remini, que presentó a dos de las acusadoras en su serie Scientology and The Aftermath, celebró el arresto y los cargos contra Masterson.

Al compartir las noticias en Instagram y Twitter, la actriz de King Of Queens escribió: “¡Finalmente, se escucha a las víctimas cuando se trata de la Cienciología! ¡Alabado sea el Señor! Este es solo el comienzo”. Leah luego hizo referencia a las acusaciones que hizo contra la Iglesia de ignorar el asalto sexual y el descuido por distanciar a los miembros de sus familias en su serie Scientology y The Aftermath, y usó los hashtags:” #justicia #scientologytheaftermath “.

Supuestamente, un oficial de ética de la iglesia de la Cienciología, le dijo a una mujer, que salió con Masterson durante seis años, que no podría haber sido violada porque estaban en una relación consensuada, y que sería “acusada de actos de represión y altos crímenes” y expulsada de la Iglesia si ella iba a la policía.

La Iglesia dijo en un comunicado: “La Iglesia niega rotundamente que alguna vez ignore cualquier acusación de comportamiento criminal, especialmente a expensas de las presuntas víctimas. Lo que se dice es completamente falso. Esto no tiene nada que ver con la religión. Esta historia está siendo manipulada para impulsar una agenda intolerante. Seguimos todas las leyes y cooperamos con la policía. Cualquier declaración o implicación en sentido contrario es falsa”.

En agosto pasado, cuatro mujeres presentaron una demanda contra Masterson y la Iglesia, alegando acoso y una conspiración para encubrir sus acusaciones.

En las acusaciones presentadas el martes, Masterson está acusado de violar a una mujer de 23 años en 2001, mientras que el segundo cargo informa sobre un presunto ataque contra una mujer de 28 años en abril de 2003. La tercera acusación alega que Masterson violó a una mujer de 23 años en su casa de Hollywood Hills en 2003. La fiscalía del distrito decidió que otras dos acusaciones: la primera, en la que una mujer alegó que fue violada repetidamente por Masterson cuando vivía con él en 2002, no fue perseguida debido a la insuficiencia de pruebas, mientras que la segunda, en la que una mujer alegó fue violada en agosto y septiembre de 1996, fue rechazada debido al estatuto de limitaciones.