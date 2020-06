Kim Kardashian trabajará en un podcast de justicia penal

Kim está en conversaciones con los jefes de Spotify para un podcast sobre sus vínculos con el llamado Innocence Project.

Kim Kardashian comenzará a trabajar en un podcast de justicia penal en Spotify.

Se dijo que la estrella de reality show estaba en conversaciones con los jefes del servicio de transmisión, para la emisión de un podcast sobre sus vínculos con el llamado Innocence Project.

El Innocence Project exonera a los condenados injustamente a través de pruebas de ADN.

Kim tiene planes de unir fuerzas con la productora de televisión Lori Rothschild Ansaldi para coproducir y copresentar el nuevo podcast.

Se centrará en tratar de anular las condenas erróneas, según The Wall Street Journal.

Recientemente, ella protagonizó un documental de justicia penal ‘Kim Kardashian West: The Justice Project’.

‘Kim Kardashian West: The Justice Project’ giró en torno a cuatro presos que creía que estaban encarcelados injustamente.

La madre de cuatro tiene la esperanza de convertirse en abogada en 2022.

La personalidad de la televisión se sintió fuertemente por dedicar su tiempo a anular las condenas por error en las esferas de la justicia penal.

Kim ha seguido los pasos de su padre abogado, Robert Kardashian.

Robert ganó reconocimiento mundial como amigo y abogado defensor de OJ Simpson durante el juicio por asesinato de Simpson en 1995.

Aún así Kim tiene un papel protagonista en la exitosa serie ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Además, la empresaria tiene su propia gama de maquillaje y colecciones de ropa.

En casa, ella también tiene el trabajo de ser madre de sus cuatro hijos.