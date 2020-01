Lista de ganadores de los Golden Globes 2020

Los Golden Globes 2020 se han llevado a cabo la noche del domingo 05 de enero, en el Hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills.

La edición 77ª de los Golden Globes se llevó a cabo este domingo en el Hotel Beverly Hilton, en Beverly Hills, California.

Los galardones premian lo mejor del cine y la televisión que otorga la selecta Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, y este año los premios han sido dominados por la plataforma de streaming de Netflix, como el estudio más nominado en 17 categorías para largometraje y otras 17 en televisión.

La película más nominada este año fue Historia de un matrimonio, sin embargo, solo logró llevarse un Golden Globe en la categoría de Mejor Actriz de Reparto.

En cuanto a televisión, Game of Thrones arrasó con las nominaciones, pero se quedó con las manos vacías.

Estos son los ganadores:

Mejor actor de televisión (musical o comedia)

Ramy Youssef, Ramy

Mejor actor en miniserie o película para TV

Russell Crowe, The Loudest Voice

Mejor actor de reparto en miniserie o película para TV

Stellan Skarsgård, Chernobyl

Mejor serie de televisión (drama)

Succession

Mejor actriz de televisión (musical o comedia)

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Mejor película de habla no inglesa

Parasite (“Parásito”)

Mejor actor de televisión (drama)

Brian Cox, Succession

Mejor guion

Once Upon A Time In Hollywood (“Érase una vez en Hollywood”)

Mejor película de animación

Missing Link (“Sr. Link”)

Mejor actriz de reparto

Laura Dern, Marriage Story

Mejor serie de televisión (comedia o musical)

Fleabag

Mejor canción

(I’m Gonna) Love Me Again, Rocketman

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV

Patricia Arquette, The Act

Mejor actriz de televisión (drama)

Olivia Colman, The Crown

Mejor director

Sam Mendes, 1917

Mejor actriz en miniserie o película para TV

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Mejor miniserie o película para TV

Chernobyl

Mejor música original para una película

Hildur Guðnadóttir, Joker

Mejor actor de reparto

Brad Pitt, Once Upon A Time In Hollywood

Mejor actor de comedia o musical

Taron Egerton, Rocketman

Mejor actriz de comedia o musical

Awkwafina, The Farewell (“La despedida”)

Mejor película (comedia o musical)

Once Upon a Time… In Hollywood

Mejor actor de drama

Joaquin Phoenix, Joker

Mejor actriz de drama

Renée Zellweger, “Judy”

Mejor película (drama)

1917.