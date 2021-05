Luis de Alba revela que Xavier López ‘Chabelo’ le prestó dinero sin pedírelo

El actor necesitaba dinero para una cirugía y no tenía dinero, pero ‘Chabelo’ salió en su rescate.

Luis de Alba reveló que hace años, cuando se fracturó la cadera, no contaba con el medio millón de pesos que necesitaba para la cirugía, y que fue Chabelo quien, sin pedírselo, le prestó el dinero.

“Cuando me quebré la cadera tenía que pagar 500 mil pesos y no los tenía. Entonces, a través de César Bono le dijo a Azcárraga (dueño de Televisa) quien estaba dispuesto a prestármelos, lo ordenó, pero dijo Chabelo: ‘No, yo tengo. Si quiere yo se los puedo prestar a Luis’, sin yo pedírselo, y me los prestó”, comentó el comediante al programa ‘Sale el Sol’.

De Alba dijo que Chabelo y él tienen una gran amistad que se remonta a muchos años atrás, y reveló que en la actualidad mantienen comunicación y desmintió que el actor se encuentre enfermo: “Está en su casa de Acapulco, está bien de salud, bueno para su edad. Él está en su casa, no está enfermo ni nada. Se la pasa allí, está de muy buen ánimo”.