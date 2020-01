Margot Robbie sigue teniendo ese “síndrome de impostor”

La actriz australiana todavía duda de sí misma, a pesar de ser una de las más grandes estrellas de la actualidad.

Margot Robbie ha admitido que todavía le resulta difícil no dudar de sí misma, a pesar de que es una de las actrices más exitosas de Hollywood.

Desde que saltó a la fama en The Wolf of Wall Street, la estrella australiana ha asumido una amplia gama de papeles, incluidos Once Upon a Time in Hollywood y Bombshell.

Pero a pesar de su increíble éxito, Margot sigue teniendo dudas sobre su lugar en la industria.

Cuando se le preguntó qué le diría a su yo más joven si tuviera la oportunidad, Margot le dijo a la revista británica Glamour: “Me gustaría decirle: ‘En realidad eres lo suficientemente buena’, ya que tenía este ‘síndrome de impostor”.

“Todavía lo siento a veces y creo que todos se darán cuenta,‘ ¿Cómo llegaste aquí? ¿No eres lo suficientemente buena para esto? ¿Quién te dejó entrar?”

Margot agregó que si bien está orgullosa de su actuación anterior, es su peor crítica y siempre encuentra fallas en sus actuaciones.

“No creo que haya una cosa en la que haya dicho, ‘lo has logrado'”, reflexionó. “Siempre pienso, hiciste lo que te propusiste hacer, pero perdiste la marca aquí y la próxima vez lo harás diferente”.