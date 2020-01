Natalia Subtil acusa a Sergio Mayer Mori de provocar en su hija una crisis emocional

La modelo acusa a su ex pareja, quien desde hace tiempo dejó de frecuentar a su hija.

Natália Subtil asegura que su hija Mila está sufriendo una crisis emocional, y culpa de ello a Sergio Mayer Mori, su ex pareja, quien desde hace tiempo dejó de frecuentar a su hija.

“¡Mi hija está intentando hablar con su papá desde Navidad y nada!, llora porque dice que quiere verlo, que lo extraña. No conozco a un ser humano más egoísta que él. Hay un Dios que lo ve todo”, declaró la modelo brasileña.

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer conoció a Natália cuando rodaron la cinta ‘Un Padre no tan padre’, se enamoraron y al poco tiempo se anunció que esperaban un hijo. Las cosas no iban bien, Sergio estaba demasiado joven y no asimilaba la paternidad, y parece que aún ahora todavía no toma en serio su papel de padre de una niña de 3 años, que necesita el amor y protección de papá y mamá, aunque ellos estén separados.

Natália reveló que Sergio no le ha dado dinero a Mila para su manutención, y que tampoco la familia de él han aportado nada para la pequeña.