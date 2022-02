Paty Cantú habla del supuesto veto en Televisa

La cantante todavía espera su debut en el programa La Voz Kids, de la emisora…

Paty Cantú confesó que espera con ansias su debut como jueza en el programa La Voz Kids, de Televisa, aunque hay rumores de que está vetada en esa televisora.

En entrevista al programa Ventaneando, la cantante aclaró que no sabe nada sobre el supuesto veto, y que está esperando el estreno de la nueva temporada.

“No sé si estoy vetada, sí voy a ser coach de La Voz Kids, estoy contenta. He sido coach en otros países, he tenido la oportunidad de que la persona que ha confiado en mí, gane. Tengo mucha emoción. Nunca he sido coach en una emisión de niños, nunca he sido coach en México, entonces, estoy emocionada”.

Según Ventaneando, la cantautora aseguró que aún no tiene un contrato exclusivo.

“Todavía no me han dicho que estoy fuera, y no tenía ningún contrato exclusivo, pero estoy muy feliz de poder apoyar el talento mexicano, eso es hermoso y muy importante, apoyar a estos niños”.