Personas cercanas a Kylie Jenner confirman que está embarazada

La fuente del canal E! revela cómo reaccionó su primogénita Stormi, de tres años, al saber que será hermana mayor…

Según una fuente del programa E!News, Kylie Jenner está realmente esperando su segundo hijo con su novio Travis Scott, padre de su hija Stormi Webster, de tres años.

Los fans de Kylie fueron los primeros en notar algo ‘diferente’ en la celebración de su cumpleaños a principios de agosto cuandoella no publicó fotos recientes de su fiesta en las redes sociales.

Ahora, varias fuentes han confirmado a E!News que la estrella de Keep Up With the Kardashians, de 24 años, está embarazada. Ni Kylie, que ha permanecido fuera del ojo público durante los últimos dos meses, ni el rapero de 30 años han comentado públicamente sobre el asunto.

“Stormi es plenamente consciente de que viene un bebé y está muy emocionada”, dijo una fuente cercana a Kylie. “Ella siempre está haciendo preguntas y queriendo tocar el vientre de Kylie, es muy lindo”, señaló.

La fuente continuó: “Kylie siempre quiso darle a Stormi un hermanito, y todos en la familia están muy emocionados y están ayudando a Kylie a prepararse”, dijo.

Otra fuente cercana a la familia reveló: “Ella y Travis están completamente felices y no pueden esperar para expandir la familia. Aman a la familia que han construido y esta noticia los dejó extremadamente emocionados”, afirma.

“No hay nada que le guste más a Kylie que ser madre. Poder darle un hermano a Stormi es un sueño hecho realidad. Ya está comprando cosas y soñando con cómo será la habitación del bebé”, finalizó el informante.