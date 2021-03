Se revelan los motivos por los que Kim Kardashian pide el divorcio de Kanye West

Los papeles del divorcio se han filtrado y los documentos muestran la verdadera razón de la separación.

La estrella estadounidense Kim Kardashian, que solicitó el divorcio de su esposo Kanye West, citó “diferencias irreconciliables” como la razón de su separación.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians solicitó el divorcio el 22 de febrero de 2021.

Ahora los papeles del divorcio se han filtrado y los documentos muestran la verdadera razón de la separación de Kim y Kanye.

Los periódicos también muestran las intenciones de Kim Kardashian sobre quién obtendrá la custodia de sus cuatro hijos North, Saint, Chicago y Psalm después de su separación. Kim, de 40 años, busca la custodia legal física conjunta de los niños, mostraron los documentos.

Los documentos revelaron además que Kanye y Kim no parecen haberse separado oficialmente todavía, ya que la fecha sigue siendo ‘TBD’, to be decided (por decidirse).

Mientras tanto, el Daily Mail, citando a una fuente, informó que la separación entre Kim y Kanye es amistosa y no hay drama.