Spike Lee es el primer presidente de jurado de raza negra del Festival de Cine de Cannes

El director de 62 años encabezará el jurado en la 73a edición de este año.

Spike Lee ha sido nombrado presidente del jurado del Festival de Cine de Cannes, siendo el primer cineasta de raza negra en ocupar ese honor.

El cineasta de ‘BlacKkKlansman’, de 62 años, encabezará el jurado de las películas exhibidas en la 73a edición de este año del icónico evento de cine francés.

En una larga declaración anunciando su nombramiento, Spike expresó su sorpresa al ser seleccionado, una elección que lo convierte en el primer jefe de jurado negro.

“En esta vida he vivido … mis mayores bendiciones han sido cuando llegaron inesperadamente, cuando sucedieron de la nada”, dijo. “Cuando recibí la llamada de que me ofrecieron la oportunidad de ser presidente del jurado de Cannes para 2020, me sorprendió, me alegré, me sorprendí y me sentí orgulloso al mismo tiempo”.

Spike ha exhibido películas en el evento durante más de tres décadas, pero ha tenido una relación tensa con los jefes de los festivales, en particular destrozando al jefe del jurado de 1989, Wim Wenders, después de que ‘Do the Right Thing’ se perdiera el premio Palme d’Or.

Al explicar lo que Cannes significa para él, el director agregó: “Para mí, el Festival de Cine de Cannes (además de ser el festival de cine más importante del mundo, sin faltarle el respeto a nadie) ha tenido un gran impacto en mi carrera cinematográfica. Se podría decir fácilmente que Cannes cambió la trayectoria de quién me convertí en el cine mundial”.

Aunque ha tenido algunos encuentros en el festival, ha tenido éxito en los últimos tiempos, con BlacKkKlansman, que compitió por la Palma de Oro, ganando el Gran Premio en la edición de 2018.

Spike entra en lugar del mexicano Alejandro González Iñárritu como presidente. El festival de este año se celebra del 12 al 23 de mayo.