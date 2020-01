Taylor Swift habla sobre su lucha contra el trastorno alimentario

La cantante admite que cuando era mas joven, dejaba de comer si sentía que se veía gorda, aunque no lo estuviera en realidad.

Taylor Swift se ha abierto sobre su batalla con un trastorno alimentario.

La cantante de 30 años admitió que solía “dejar de comer” si veía una foto de sí misma en la que sentía que se veía demasiado gorda o si alguien hacía un comentario cruel sobre su tamaño.

Hablando en su documental de Netflix ‘Miss Americana’, dijo: “No es bueno para mí ver fotos mías todos los días …

“Solo ha sucedido algunas veces, y no estoy orgullosa de ello. Ha habido momentos en que he visto una foto mía en la que siento que parecía que mi barriga era demasiado grande, o … alguien dijo que me veía embarazada … y eso me hará morir de hambre un poco, simplemente dejaré de comer “.

Taylor admitió que regularmente sentía que iba a “desmayarse” mientras estaba en el escenario más delgada debido a que no comía adecuadamente.

Ella dijo: “Pensé que se suponía que debía sentir que me iba a desmayar al final de un espectáculo, o en medio de él. Ahora me doy cuenta, no, si comes comida, tienes energía, te haces más fuerte, puedes hacer todos estos espectáculos y no sentirte enervada”.

Y la cantante siempre estaba lista para defender los preocupados comentarios sobre su dieta.

Ella admitió que su respuesta a la preocupación fue: “¿De qué estás hablando? Por supuesto que como … hago mucho ejercicio”. Y hacía mucho ejercicio. Pero no estaba comiendo”.

Actualmente, a Taylor no le importa tanto si alguien comenta sobre su aumento de peso y ha aceptado “el hecho de que soy talla 6 en lugar de talla doble cero”.

La belleza rubia admitió que su relación con la comida se centró en un ciclo de “alabanzas y castigos”.

Ella le dijo a Variety: “Mi relación con la comida era exactamente la misma psicología que aplicaba a todo lo demás en mi vida: si me daban una palmada en la cabeza, lo registraba como bueno. Si recibía un castigo, lo registraba tan malo”.

“Recuerdo cómo, cuando tenía 18 años, era la primera vez que aparecía en la portada de una revista. Y el titular era como ‘¿Embarazada a los 18?’ Y fue porque había usado algo que hacía que mi estómago no se viera plano, así que lo registré como un castigo.

“Y luego entraba a una sesión de fotos y estaba en el camerino y alguien que trabajaba en una revista decía: ‘Oh, wow, esto es tan increíble que cabe en los tamaños de muestra. Por lo general, tenemos que hacer ¡alteraciones a los vestidos, pero podemos sacarlos de la pista y ponértelos! Y lo vi como una palmada en la cabeza.

“Lo registras suficientes veces, y comienzas a acomodar todo hacia la alabanza y el castigo, incluido tu propio cuerpo”.

Pero la cantante de ‘Trouble’ admitió que se siente “incómoda” al hablar sobre el tema.

Ella dijo: “Creo que nunca había querido hablar de eso antes, y ahora me siento bastante incómoda al respecto. Pero en el contexto de todas las demás cosas que estaba haciendo o no en mi vida, creo tiene sentido tenerlo en la película “.