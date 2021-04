Tom Hanks y Rita Wilson no son “lo suficientemente mayores” para la vacuna de Covid-19

Cuando los dos famosos fueron a vacunarse, les dijeron que todavía no tenían la edad para vacunarse.

La pareja de Hollywood Tom Hanks y Rita Wilson, que contrajeron el Covid-19 el año pasado, aún no han podido recibir sus vacunas. A Hanks y Wilson, ambos de 64 años, se les dijo que no eran “lo suficientemente mayores”.

“Ha sido muy emotivo. Todavía no hemos recibido nuestras vacunas. ¿Qué tal si escuchas esto por primera vez en tu vida? No tienen la edad suficiente. Es como, “Ok, me quedo con eso”. Estamos en línea ahora porque muchas personas están vacunadas y se están abriendo al siguiente nivel de edad”, dijo Wilson en ‘The Today Show’.

“Sí, incluso cuando descubrimos que teníamos anticuerpos, eso fue extraordinario porque sabías que tenías algo de protección, y eso es lo que la vacuna también está haciendo para ayudar a las personas. Ver a personas abrazándose por primera vez en un año, abuelos abrazando a sus nietos, gente abrazando a sus padres, no hay nada mejor que eso. Eso es verdaderamente un regalo ”, dijo Wilson.