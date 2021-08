Victoria Beckham encontrará un nuevo hombre para Kim Kardashian

Tras su separación de Kanye West, la diseñadora está decidida a encontrarle a Kim el hombre perfecto.

Según los informes, Victoria Beckham está ‘jugando a la casamentera’ de Kim Kardashian, quien estaría ansiosa por comenzar a salir nuevamente después de separarse de Kanye West.

Según los informes, la estrella de reality show de 40 años, cuyo divorcio del rapero aún no se ha finalizado, está ansiosa por comenzar a salir con un hombre nuevo y ha solicitado la ayuda de Victoria Beckham para encontrar una pareja real para ella.

Se dice que la estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’, que comparte cuatro hijos con West, todavía se siente “cruda” tras la ruptura de su matrimonio, pero se está preparando para volver a entrar en el juego de las citas con la ayuda de la ex miembro de Spice Girl.

Una revista, citando a una fuente, afirmó que las dos celebridades se han vuelto cercanas desde que la belleza de KUWTK asistió a la fiesta de cumpleaños número 47 de la esposa diseñadora de moda de David Beckham en Miami.

Se dice que Kim Kardashian cree que Victoria Beckham es la persona perfecta para ayudarla a dejar a Kanye West, de 44 años.