Violeta Isfel andaba con las “hormonas al tope” cuando trabajó con Belinda

La actriz revela que no fue fácil trabajar en la telenovela ‘atrévete a soñar’ por el carácter de Danna Paola.

Violeta Isfel reveló cómo era su relación con Danna Paola cuando ambas participaron en la telenovela infantil ‘Atrévete a soñar’, donde se aseguró que se llevaban muy mal.

La actriz fue entrevistada en el programa ‘Venga la Alegría’, donde mencionó que su personaje de ‘Antonella’ fue el que le abrió las puertas en su carrera, a pesar de que no fue fácil conseguirlo pues no creían en ella, pero demostró que tiene talento y se convirtió en uno de los personajes más queridos de la telenovela.

La cuestionaron sobre los rumores que circularon de que ella y Danna Paola tenían muy mala relación en el foro, y la actriz comentó: “A mí me tocó una Danna Paola adolescente, por lo que estaba con las hormonas a tope, de pronto estaba muy de buenas, a veces muy de malas, pero no con nosotros. Para nosotras era mucho el desgaste físico, mental, emocional, la resposabilidad que teníamos…fue demasiado, nos rebasó a todos, casi no teníamos descanso, pero yo con ella siempre me llevé increíble”.