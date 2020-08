A Katy Perry no le gusta ser comparada con otras cantantes

La cantante se molesta que a las cantantes femeninas siempre las pongan a competir entre sí.

La cantante Katy Perry no está muy contenta con que la gente la compare con otras cantantes.

Ella señaló que los cantantes masculinos nunca son comparados entre sí, pero recibe comentarios que la comparan con artistas como Taylor Swift, Ariana Grande y Lady Gaga.

“Nunca vemos a Niall Horan y Shawn Mendes peleando, no lees sobre Ed Sheeran y Justin Bieber peleando, ¿verdad? Nunca escuchas eso ”, dijo durante un podcast, informa el diario Metro.

“Pero toma a cualquier artista femenina y te enteras de comparaciones todos los días. ¿Quieres leer mis comentarios de Twitter? No, no es así, porque es como, “¿quién es mejor que quién? ¿Quién es más delgado que quién? ¿Quién ha vendido más números uno que quién? ¿A quién le va mejor este año que a quién? ¿Quién hizo esto mucho más?… Bueno, bueno, ¿qué tal si solo me gusta la música?” ella preguntó.

Perry también dijo que ella es competitiva, pero “Yo no soy competitiva con las mujeres. Soy competitiva conmigo misma porque quiero tener éxito, me preocupo por mi arte”.