Abogados de Lady Gaga y Nicki Minaj no negocian con piratas informáticos

Firma de abogados “no está negociando” con piratas informáticos que exigen US$ 21 millones por información confidencial.

El bufete de abogados de Lady Gaga, Grubman Shire Meiselas & Sacks, “no está negociando” con piratas informáticos que exigen US$ 21 millones para la devolución de archivos confidenciales, según los informes.

A principios de esta semana se informó que la prestigiosa compañía con sede en Nueva York se había visto comprometida, con el grupo de hackers REvil, que también se conoce con el nombre de Sodinokibi, aparentemente detrás de la violación de seguridad.

Si bien inicialmente no estaba claro qué pedían los piratas informáticos, PegeSix ahora ha revelado que su solicitud de rescate es una cantidad alta de seis cifras.

“Los piratas informáticos ingresaron al sistema mientras todos estaban enfocados en el coronavirus”, dijo una fuente al medio. “Suponemos, pero no hay confirmación, que los hackers son de Europa del Este. Exigen un rescate de US$ 21 millones y la empresa no está negociando con ellos ”.

Según la fuente, entre los 756 gigabytes de información confidencial robados se encuentran “contratos de trabajo, acuerdos confidenciales y acuerdos de respaldo para las estrellas más grandes de Nueva York y Hollywood”.

Gaga, Madonna, Nicki Minaj, Elton John, Bruce Springsteen, Mary J. Blige y Mariah Carey se encuentran entre los otros clientes importantes que maneja la firma.