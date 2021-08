Actriz de ‘Anne with an E’ Miranda McKeon celebra punto medio en tratamiento contra el cáncer

La actriz de 19 años está celebrando la mitad de su tratamiento de quimioterapia para el cáncer de mama.

La actriz del seriado de Netflix ‘Anne with an E’, Miranda McKeon, está celebrando la mitad de su tratamiento de quimioterapia para el cáncer de mama con una publicación de Instagram optimista.

La joven de 19 años compartió una foto de sí misma con un vestido holgado con la palabra “amor” y un letrero que decía “Chemo Round 4. LFG (Let’s F *** ing Go)” [“Quimioterapia Round 4. Vamos Ganando], en Instagram el lunes.

La actriz fue diagnosticada a mediados de junio y comenzó sus primeras cuatro rondas de tratamiento un mes después.

“Estoy tan emocionada de haber terminado con esta parte”, escribió en su pie de foto, explicando que los medicamentos contra el cáncer la hicieron sentir náuseas y ‘asquerosa, como una resaca realmente mala sin nada de la diversión de la noche anterior'”, agregó. , “¡Fue nada menos que horrible!”

Ella espera que las próximas cuatro sesiones, con un medicamento diferente, sean “un poco más fáciles”, aunque se sabe que el medicamento causa dolor en los huesos.

“Realmente no puedo creer que haya llegado tan lejos”, agregó McKeon. “Me sentí muy cruda y emocionada hoy. Hubo mucho llanto, pero del bueno, en contacto con la vida, amable. Estoy muy orgullosa de mí misma. Hubo muchos momentos en los últimos 2 meses en los que la vida parecía imposible de vivir “.

McKeon anunció que se mudará de regreso a Los Ángeles el viernes para reanudar sus estudios en la Universidad del Sur de California y continuará con su tratamiento allí.

La estrella de Netflix agradeció a su familia y amigos y a “todas las personas que me han escrito durante los últimos dos meses” por su apoyo, “especialmente a las personas que han pasado por este tratamiento o han sido tocadas por el cáncer y me dijeron que apesta – Y YO PUEDO HACERLO. Mi equipo de personas me ha mantenido en marcha cuando las cosas se pusieron realmente difíciles (sic)

“Estoy muy emocionada de estar de regreso en la USC viviendo con mis tres increíbles compañeras de cuarto (con mi mamá cerca en Manhattan Beach para ayudarme con los tratamientos y cuando me sienta enferma, tomar clases, estar con mis amigos, playa, sol, partidos de fútbol, ​​etc. Suena como un SUEÑO NORMAL (sic)”.