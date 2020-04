Aislinn Derbez sorprende a seguidores y a Mauricio Ochmann con fotografía

La actriz publicó una imagen atrevida para promocionar “La Magia del Caos”, un proyecto multiplatiforma que está por lanzar.

Aislinn Derbez sorprendió a sus seguidores en Instagram con una atrevida fotografía.

En la imagen, aparece la hija de Eugenio Derbez con muy poca ropa solo cubriéndose los pechos con sus brazos.

Al pie de la fotografía, Aislinn escribió: “Aprovecho su atención para contarles algo MUY importante… estoy a una semana de estrenar un proyecto que para mí es de los más importantes de mi vida (si no es que el más).. @lamagiadelcaos es una multiplataforma liderada por mi nuevo Podcast donde hablaremos con especialistas sobre distintos temas como: salud mental, emocional, espiritual, física; crisis personales, de pareja, de crianza, maternidad y paternidad, medio ambiente, etc. dónde precisamente nos aventuraremos a comprender como es que sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución. Será que se puede transformar la incertidumbre, el caos y el dolor en esa magia que tanto anhelamos en nuestras vidas? ⁣

estreno este 23 de Abril! ⁣

suscríbanse en el link de mi bio para no perderse de nada! “.

Mauricio Ochmann, quien actualmente se encuentra separado de Aislinn reaccionó a la imagen, escribiendo:

“¡Ay, Jesús bendito! Tápate”, expresó. “Muchas felicidades por este proyecto, te va a ir increíble ¡No se lo pierdan! Sí quedó muy pro”.