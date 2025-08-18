Alejandra Guzmán se recupera tras someterse a nueva cirugía
La salud de la «Reina de Corazones» preocupa a todos…
Alejandra Guzmán ha alarmado a sus seguidores. Recientemente, fue hospitalizada por una hernia, lo que ha encendido las alarmas sobre su salud.
Este suceso ocurre semanas después de que la cantante revelara que padece una enfermedad incurable, lo que ha hecho que la preocupación de sus fans sea aún mayor.
Aunque su equipo ha asegurado que se recupera favorablemente, la noticia la ha obligado a reprogramar algunos de sus conciertos, y el público le ha enviado miles de mensajes de apoyo y buenos deseos para una pronta recuperación.