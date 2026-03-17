Lewis Hamilton y Kim Kardashian consolidan su romance tras la gala de los Oscar

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton ha vuelto a acaparar titulares, pero esta vez lejos de las pistas, al reaccionar públicamente a la impactante aparición de Kim Kardashian en la fiesta de Vanity Fair posterior a los Oscar 2026.

A través de sus redes sociales, el británico dejó un elocuente comentario con un emoji de ojos de corazón en la publicación de la empresaria, quien deslumbró en el evento con un vestido dorado de Gucci, lentes de contacto en tono azul gélido y un renovado estilo de cabello corto. Este gesto digital no solo desató la euforia de sus seguidores, sino que reafirma la solidez de una relación que ha pasado de la amistad de años a un compromiso sentimental evidente.

El romance, que se hizo público el pasado mes de febrero tras un fin de semana romántico en el exclusivo hotel Estelle Manor en los Cotswolds, Reino Unido, parece haber tomado un ritmo serio y constante. Desde aquel encuentro, la pareja ha sido vista compartiendo cenas privadas y viajes a ciudades como París, culminando en lo que muchos consideraron su presentación oficial ante el mundo durante el Super Bowl 2026.

A pesar de las exigentes agendas de ambos y la distancia que imponen sus respectivas carreras, fuentes cercanas aseguran que la comunicación es permanente y que Kardashian se ha convertido en un pilar fundamental de apoyo para el piloto de Mercedes en esta temporada.

Aunque la relación avanza con firmeza, el entorno de la fundadora de SKIMS señala que Hamilton aún no ha sido presentado formalmente a los cuatro hijos que ella comparte con su exesposo, Kanye West. No obstante, el círculo íntimo de la pareja apuesta por la longevidad del vínculo, destacando que el haber construido su amor sobre una base de amistad previa los coloca en una posición privilegiada para el futuro. Mientras Hamilton continúa su gira por Europa, estos intercambios en plataformas digitales mantienen a la pareja como el foco principal de atención en el mundo del entretenimiento y el deporte internacional.