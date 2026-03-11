Pánico en Beverly Hills: Disparan contra la mansión de Rihanna tras una salida familiar

Lo que comenzó como una noche distendida de videojuegos terminó en una pesadilla de seguridad para Rihanna y A$AP Rocky. Apenas horas después de que la pareja fuera captada disfrutando de una cita en el centro recreativo Lucky Strike de Los Ángeles, su residencia de 14 millones de dólares en Beverly Hills se convirtió en el escenario de un violento ataque armado.

El domingo (8) por la tarde, una mujer identificada como Ivanna Ortiz, una influencer religiosa de 35 años, abrió fuego contra la propiedad utilizando un rifle tipo AR-15. Según reportes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), al menos un proyectil logró atravesar una de las paredes de la mansión.

En el momento del tiroteo la cantante se encontraba dentro de la casa, donde reside junto a sus tres hijos: RZA (3 años), Riot Rose (2 años) y la pequeña Rocki Irish (5 meses). A$AP Rocky no estaba presente en el domicilio al momento del impacto.

Pese al peligro, fuentes cercanas a la familia confirmaron que todos se encuentran a salvo y físicamente ilesos.

La agresora tras las rejas

Ivanna Ortiz, quien cuenta con un historial delictivo previo en Florida por violencia doméstica y conducción imprudente, fue arrestada bajo cargos de intento de asesinato. Actualmente, permanece bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano con una fianza fijada en 10.2 millones de dólares.

Hasta el momento, los motivos detrás del ataque siguen siendo un misterio. Fuentes vinculadas a la cantante de «Umbrella» aseguran que la pareja no tiene vínculo alguno con la mujer ni comprende las razones del atentado.

Aunque días antes del atentado había hecho comentarios en contra de la cantante en sus redes sociales.