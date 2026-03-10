Ventaneando rompe el hermetismo: revelan las primeras imágenes de Miguel Gallego Arámbula

En lo que ha sido calificado como uno de los momentos más esperados por la prensa de espectáculos en las últimas dos décadas, el programa Ventaneando presentó este lunes 9 de marzo una exclusiva que ha sacudido las redes sociales: las primeras imágenes públicas de Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula.

El material, captado por el periodista Ricardo Manjarrez en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, marca un hito en la crónica social mexicana.

Durante casi 19 años, la identidad de los hijos de la expareja fue protegida bajo una estricta política de privacidad impuesta por Arámbula, quien se ha caracterizado por mantener a su familia lejos del escrutinio mediático y los reflectores.

Las imágenes muestran a Miguel en un entorno cotidiano junto a su familia. La difusión del material no ha estado exenta de controversia; mientras algunos seguidores de la farándula celebraron la primicia como un documento histórico, un sector importante de la audiencia y usuarios en redes sociales ha cuestionado la ética del medio, señalando la falta de respeto a la privacidad de un joven que, a pesar de su linaje, ha expresado su deseo de mantenerse ajeno al mundo del espectáculo.

Hasta el momento, ni Aracely Arámbula ni el equipo de comunicación de «El Sol de México» han emitido una postura oficial respecto a la filtración. Mientras tanto, el debate sobre el derecho a la intimidad frente al interés público de los hijos de celebridades ha cobrado fuerza, convirtiendo este avistamiento en el centro de la conversación mediática durante las últimas horas.