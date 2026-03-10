Anahí rompe el silencio frente a las críticas por su físico: ‘Que la unión no sea solo por un día’

En un acto de vulnerabilidad y firmeza, la cantante y actriz mexicana Anahí utilizó sus plataformas digitales este 9 de marzo para confrontar la ola de comentarios negativos que ha recibido recientemente sobre su aspecto físico.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la integrante de RBD decidió exponer la crudeza de los ataques que enfrenta a diario, haciendo un llamado urgente a la empatía y la sororidad real.

El peso de los comentarios: «Pareces anoréxica»

La artista compartió una serie de capturas de pantalla que muestran mensajes directos y comentarios públicos donde usuarios la atacan por su delgadez. Frases como «estás en los huesos», «pareces anoréxica» o acusaciones de «manipular fotos para ocultar su enfermedad» fueron exhibidas por la intérprete de Sálvame.

Lo que más llamó la atención de Anahí —y lo que motivó su reflexión— es que la gran mayoría de estos mensajes hirientes provienen de otras mujeres.

«Son millones como estos… y son mensajes de mujeres. Que sea de verdad, que la unión no sea solo por un día», expresó la actriz, cuestionando la coherencia entre el discurso de apoyo femenino del 8M y las agresiones en redes sociales.

Una respuesta enfocada en el futuro

Lejos de engancharse en una guerra de insultos, Anahí dejó claro que su prioridad no es defenderse de los «haters», sino proteger el entorno en el que crecen sus hijos, Manuel y Emiliano.

La cantante afirmó que su enfoque actual está en criar a dos seres humanos empáticos y respetuosos, con quienes las hijas de otras mujeres puedan sentirse seguras en el futuro.

Cabe recordar que la artista ha sido abierta en el pasado sobre sus batallas contra los trastornos alimenticios (anorexia y bulimia) durante su adolescencia, lo que hace que este tipo de señalamientos tengan un peso emocional significativo tanto para ella como para sus seguidores.

El mensaje final: El paso del tiempo

Esta no es la primera vez que la estrella enfrenta críticas; recientemente también respondió con humor y sarcasmo a quienes señalaron cambios en su rostro por el uso de procedimientos estéticos. Con frases como «esto se llama botox y se cae más rápido de lo que quisiera», Anahí ha intentado normalizar el paso del tiempo y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo.

Con esta última declaración, la «eterna Mia Colucci» reafirma que, tras décadas bajo el escrutinio público, su mayor fortaleza hoy es el amor propio y la paz familiar, por encima de cualquier estándar de belleza impuesto por internet.