Príncipe William y Kate Middleton se mudan a una nueva residencia familiar

Tras enfrentar un periodo marcado por desafíos de salud, el Príncipe William y Kate Middleton se preparan para un «nuevo comienzo». La pareja real se mudará a una nueva casa familiar con sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, en lo que fuentes cercanas describen como un intento de dejar atrás los recuerdos de los últimos años.

Un portavoz de los Príncipes de Gales confirmó que la familia se trasladará a finales de este año a una propiedad más amplia y adecuada para sus necesidades. La familia, que actualmente reside en la modesta Adelaide Cottage, busca más espacio.

La nueva residencia, se rumora que será Forest Lodge, una propiedad de ocho habitaciones en Windsor Great Park, valuada en aproximadamente 21 millones de dólares. Según fuentes, la mudanza es una decisión a largo plazo y está siendo financiada completamente por la pareja, sin costo para los contribuyentes. Además, no se espera que tengan personal residente en la casa.

La decisión de mudarse es un paso significativo, especialmente después del diagnóstico de cáncer de Kate Middleton a principios de 2024. Una fuente cercana a la familia comentó que la mudanza les da «la oportunidad de dejar atrás algunos de los recuerdos más tristes» y empezar de cero en un nuevo hogar. Este cambio marca un hito importante para la familia real, que busca estabilidad y privacidad en un momento crucial de sus vidas.