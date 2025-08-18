¿Qué pasó con el noviazgo de Timothée Chalamet y Kylie Jenner?

A pesar de los rumores de separación, la relación entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner se mantiene sólida. Una fuente cercana a la pareja desmintió las especulaciones, afirmando que la razón por la que no se les ha visto juntos en semanas es la distancia y sus apretadas agendas profesionales.

Mientras Chalamet ha estado ocupado filmando la próxima entrega de Dune en Budapest, Jenner ha estado en Los Ángeles, al frente de sus negocios y cumpliendo con sus responsabilidades como madre.

Aunque se vieron brevemente en julio en Francia, la distancia y las agotadoras jornadas de trabajo han impedido que pasen más tiempo juntos.

Sin embargo, la fuente asegura que su relación está «perfecta» y que ambos se mantienen en contacto constante a través de videollamadas.

La pareja, que ha estado saliendo por casi dos años, está acostumbrada a este tipo de dinámicas y se apoyan mutuamente a pesar de la distancia.

Los rumores de ruptura surgieron después de que Jenner celebrara su cumpleaños número 28 sin Chalamet, pero sus amigos y familiares la acompañaron en una celebración especial.