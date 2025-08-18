Representante negoció salida de Ninel Conde de La Casa de los Famosos

La reciente e inesperada eliminación de Ninel Conde en La Casa de los Famosos México ha desatado una controversia. A pesar de que el formato del programa se basa en el voto del público, periodistas de espectáculos afirman que su salida no fue por falta de apoyo, sino por una decisión de su equipo de representantes.

Según varios medios, el mánager de Ninel, Joel Echeverria, se habría reunido con la producción del programa para negociar su salida. La razón: la imagen de la cantante y actriz estaba sufriendo un daño considerable debido a su comportamiento en la casa, y se temía un impacto negativo en su carrera.

Aparentemente ella y Joel ya tenía un acuerdo: si algo pasara y la fuera perjudicar, él tramitaría su salida.

Aunque la eliminación de la artista se presentó como una decisión del público, la teoría de una «cláusula de salida» en su contrato ha cobrado fuerza, lo que le habría permitido a su equipo sacarla del programa para proteger su reputación.

Las reacciones de Ninel y la casa

Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada del programa, dejando atrás a su compañera Mar Contreras.

Su salida causó sorpresa entre los habitantes, especialmente en su amiga Elaine Haro, quien se puso a llorar.

Al salir, Ninel agradeció la experiencia y la calificó como «muy fuerte», pero también dijo que estaba feliz con el resultado, dejando la impresión de que fue una salida planeada y no una sorpresa para ella.