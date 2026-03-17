¿Podría demandar Ana Bárbara a la amante de su esposo?

Revelan supuesta infidelidad y planes de paternidad del esposo de la reina grupera…

La estabilidad emocional de Ana Bárbara vuelve a tambalearse tras las explosivas declaraciones de Adriana Toval, quien rompió el silencio para confirmar una supuesta relación extramarital con Ángel Muñoz, esposo de la cantante.

Según informaciones de la revista Tvnotas, de acuerdo con Toval, el vínculo con el marido de la artista no solo era físico, sino que existía una conexión sentimental tan profunda que incluso planearon tener hijos en un futuro cercano, argumentando que Muñoz buscaba en ella el «refugio» que no encontraba en su hogar debido a las constantes ausencias de la intérprete.

En una serie de confesiones que ponen en duda la solidez del matrimonio, la chica aseguró contar con grabaciones que respaldan sus afirmaciones. En dichos audios, Muñoz presuntamente describía su relación con Ana Bárbara como un «acuerdo económico» carente de intimidad desde hace meses.

Además, la mujer detalló un panorama alarmante sobre la salud mental de la cantante, afirmando que lidia con una fuerte depresión y que Muñoz ejerce un control absoluto sobre sus finanzas y la dinámica con sus hijos, imponiendo condiciones estrictas para el retorno de los jóvenes al hogar familiar.

A pesar de la gravedad de los señalamientos, trascendió que Ana Bárbara habría decidido perdonar a su esposo, bajo la creencia de que las pruebas presentadas podrían ser producto de inteligencia artificial. Ante la posibilidad de una demanda por daño moral encabezada por el abogado Guillermo Pous, Adriana Toval se mostró imperturbable, asegurando que está dispuesta a enfrentar un proceso legal para demostrar la veracidad de sus palabras y exhortando a la cantante a priorizar su amor propio y el bienestar de sus hijos.