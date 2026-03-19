Nodal vs. Cazzu: La batalla legal se intensifica entre demandas por privacidad y pensiones millonarias

A casi dos años de una de las rupturas más mediáticas del espectáculo, la tregua entre Christian Nodal y Cazzu parece estar más lejos que nunca.

Lo que comenzó como una separación bajo la sombra de un escándalo y la posterior boda exprés del sonorense con Ángela Aguilar, hoy se ha trasladado de las redes sociales a los tribunales, donde ambos artistas libran una guerra de baja intensidad pero de alto impacto legal.

El escudo de Nodal: «Cero exposición»

Tras su reciente presentación en la Feria del Caballo de Texcoco, el intérprete de «Adiós Amor» rompió el silencio sobre la situación legal que enfrenta con la madre de su hija. Nodal fue contundente al revelar que el motivo principal de su reciente ofensiva jurídica es blindar la imagen de la menor.

La estrategia: El cantante aseguró que está cediendo en diversos puntos legales con tal de que su hija esté lo menos expuesta posible al ojo público.

El cantante aseguró que está cediendo en diversos puntos legales con tal de que su hija esté lo menos expuesta posible al ojo público. La demanda: Confirmó que existe un proceso legal en curso específicamente diseñado para restringir que la niña siga apareciendo en redes sociales, una práctica que la «Nena Trampa» ha mantenido mientras retoma su carrera artística.

Confirmó que existe un proceso legal en curso específicamente diseñado para restringir que la niña siga apareciendo en redes sociales, una práctica que la «Nena Trampa» ha mantenido mientras retoma su carrera artística. El futuro: Nodal enfatizó que reserva todo el apoyo para su hija hasta que cumpla la mayoría de edad, buscando que su infancia sea lo más privada posible.

El conflicto económico: ¿Pensión justa o excesiva?

El otro frente de batalla es, sin duda, el financiero. Mientras en plataformas digitales las críticas no perdonan al mexicano —donde ha sido señalado incluso como «deudor»—, Nodal se defiende argumentando una falta de equidad en las exigencias de la trapera argentina.

«No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados», declaró el cantante, dejando claro que, aunque cumple con sus obligaciones, existe una discrepancia profunda entre lo que Cazzu solicita para la manutención y lo que él está dispuesto a considerar como un gasto razonable.

Por su parte, Cazzu mantiene la custodia de la pequeña en Argentina, compaginando su rol de madre con su regreso a los escenarios, un factor que, según el equipo legal de Nodal, contribuye a la exposición mediática que él intenta frenar. Con los juzgados como tablero, la disputa promete nuevos capítulos mientras ambos intentan definir los términos de una copaternidad que, por ahora, solo se comunica mediante abogados.