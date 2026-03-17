¿Como está Vica Andrade tras la muerte de Memo del Bosque y su mamá?

2025 no ha sido un año fácil para la presentadora…

El 2025 marcó un antes y un después para la conductora Vica Andrade, quien enfrentó un «viacrucis» emocional tras perder a las dos figuras más importantes de su vida en cuestión de meses. El 7 de abril, su esposo, el emblemático productor Memo del Bosque, falleció a los 64 años tras una valiente batalla de siete años contra el linfoma de Hodgkin. Poco después, el luto se intensificó con la partida de su madre, dejando a la costarricense en una situación de vulnerabilidad extrema que ha conmovido a su círculo cercano.

El diseñador Gustavo Matta, amigo íntimo de la familia, reveló a la revista Tvnotas, que el proceso ha sido «fuera de lo común» por la cercanía de ambos decesos.

A pesar del dolor y de los rumores mediáticos sobre la herencia que empañaron su duelo, Andrade ha asumido con entereza el rol de jefa de familia, convirtiéndose en el pilar fundamental para sus hijos. Según Matta, la clave de su resiliencia ha sido su profunda fe cristiana y el refugio en la oración, herramientas que le han permitido transitar esta etapa con una paz notable.

La ausencia de Del Bosque no solo ha golpeado a su núcleo familiar, sino también a sus amigos, quienes aún resienten el vacío de su partida. Mientras Vica se enfoca en la crianza de sus hijos y en honrar el legado del apellido Del Bosque, sus seres queridos destacan su capacidad para transformar el sufrimiento en fortaleza espiritual, manteniendo viva la memoria de su esposo a través del amor y la unidad.