La familia Bichir, uno de los pilares más sólidos de la actuación en México, vivió momentos de tensión tras el accidente sufrido por el actor José Ángel Bichir, hijo del reconocido Odiseo Bichir.

El joven intérprete, quien ha consolidado su propia carrera en cine y teatro, protagonizó un percance físico durante las grabaciones de su más reciente proyecto cinematográfico en la Ciudad de México, lo que obligó a una pausa inmediata en la producción.

De acuerdo con reportes del set, el incidente ocurrió mientras se filmaba una secuencia de acción que no parecía representar un riesgo mayor. Sin embargo, un mal paso sobre una superficie inestable provocó que el actor perdiera el equilibrio, sufriendo una caída desde un tercer piso que requirió atención médica inmediata.

Aunque en un principio se temió por una lesión de gravedad en las extremidades, fuentes cercanas a la producción han confirmado que, tras una revisión exhaustiva, el actor se encuentra estable y fuera de peligro, aunque sufrió diversas lesiones, entre ellas golpes en el abdomen y fracturas en el rostro.

Odiseo Bichir, siempre hermético respecto a la vida privada de su familia pero profundamente protector, se ha mantenido al pendiente de la evolución de su hijo.

Tras el incidente, el actor señaló que atraviesa un momento difícil debido al estado de salud de su hijo. «No estoy en condiciones de hablar»

A través de allegados, se sabe que José Ángel se encuentra de buen ánimo y con la intención de retomar sus compromisos laborales lo antes posible.