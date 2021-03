Alejandro Tomassi ofrece disculpas a Jesús Ochoa

Tomassi se disculpa por haber involucrado a la familia de Ochoa en los conflictos que tiene la ANDA con sus agremiados.

Alejandro Tomassi se disculpa por las declaraciones que hizo en contra de Jesús Ochoa, actual secretario de la ANDA, por haber involucrado a su familia en los conflictos que tiene el sindicato con sus agremiados.

“Quiero pedir una disculpa pública al señor Jesús Ochoa, que para mí merece todo mi respeto, como persona, como actor y su familia no tiene nada que ver. Me habló el señor Jesús Ochoa, que por qué metía a su familia. Sí lo pensé y realmente su familia no tiene nada que ver”, declaró Tomassi en el programa ‘De Primera Mano’.

Y es que en ese mismo espacio de Imagen TV, el actor había dicho que Ochoa había tomado 5 millones de pesos de las arcas de la ANDA, sin autorización, y que el secretario había declarado que él y su familia necesitaban ese dinero.

Alejandro Tomassi se disculpó con Jesús Ochoa, pero sigue señalando que las cuentas de la ANDA no están bien: “De que hay faltante sí lo hay. ¿A dónde fue dirigido? No sabemos. Al principio de este ejecutivo había 80 millones, ahorita no sabemos cuánto queda, pero si sacaron 5 sin la aprobación de la asamblea, quién sabe cuánto más habrán sacado”.