Alerta por la salud de Yolanda Andrade: Es hospitalizada nuevamente tras su reciente regreso a la TV

La esperanza de ver a Yolanda Andrade totalmente recuperada se ha visto empañada este lunes. Apenas unos días después de haber retomado su silla en el programa Montse y Joe, celebrando una aparente mejoría, la conductora ha sufrido una recaída que la ha obligado a ser internada de emergencia.

Confirmación y hermetismo

La información fue revelada la tarde de este lunes 15 de diciembre a través del programa De Primera Mano. El periodista Gustavo Adolfo Infante confirmó que, aunque la noticia trascendió hoy, la actriz lleva ya un par de días hospitalizada.

Hasta el momento, existe un fuerte hermetismo alrededor de su condición actual. «No sabemos en qué hospital está, ni si está grave», señaló Infante, quien se limitó a enviar sus mejores deseos: «Esperamos que la libre y salga adelante».

Una batalla que no da tregua

Este nuevo ingreso hospitalario revive la preocupación que ha rodeado a Andrade durante los últimos dos años, desde que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral. Su lucha ha sido pública y difícil; hace exactamente un año sufrió una crisis que afectó su habla y movilidad, obligándola a retirarse temporalmente.

Su reciente reaparición en televisión había sido vista por sus fans como un triunfo sobre la enfermedad. Se le veía con mejor semblante y ánimo, esforzándose por cumplir con sus compromisos laborales. Sin embargo, a solo dos semanas de finalizar el 2025, su cuerpo ha pedido una pausa obligatoria, dejando en incertidumbre su participación en el cierre de año de su programa.