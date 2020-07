Alfredo Adame dice que Andrea Legarreta es “ignorante”

El actor y conductor dijo que Legarreta es una mujer “ignorante”, que no tiene nada que ver con la televisión.

Alfredo Adame vuelve a atacar a Andrea Legarreta reviviendo los roces que tuvieron cuando el actor participó como conductor en el matutino ‘Hoy’.

En el programa SNSerio, en un canal local de Nuevo León, Adame dijo: “Me parece que no es una conductora, me parece que es ignorante, me parece que es una persona que no tiene nada que ver en la televisión”.

Alfredo dice que su enemistad con Andrea surgió desde que ambos hicieron una obra de teatro juntos, y que ella lo acusó de algo que no era cierto.

En la entrevista, el actor volvió a arremeter en contra de Legarreta: “Es falsa, es una mujer de doble moral, es una mujer pues de muy mala reputación, es una mujer que se ostentó durante años como la primera dama de Televisa”.