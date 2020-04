Alfredo Adame ha sacado de su testamento a su hijo Diego

El actor está furioso con su hijo, por “rebelde” y por “ponerse del lado” de su madre Mari Paz Banquells.

El actor Alfredo Adame ha decidido sacar de su testamento a su hijo Diego, por “ponerse del lado” de su madre Mary Paz Banquells.

“Con Diego fui el mejor padre, el mejor proveedor, fui su mejor amigo, fui su compañero de hobbies, a Diego le di la vida, le di amor, cariño, respeto. Cuando vino lo del divorcio, bueno él desde los 17 años empezó de rebelde, a querer tomar el papel de padre de familia y la cabeza de familia, entonces de repente teníamos enfrentamientos por tonterías donde él quería demostrar que él mandaba en esta casa, y empecé a tener ciertos problemas. La mamá se lo estuvo trabajando, es una mujer perversa, malvada, es una mujer de muy bajos escrúpulos, que viene de una familia sucia, cochina”, aseguró Adame en una entrevista para el programa Todo para la Mujer.

“No está en mi testamento, ya no está. Ya está repartido, yo ya no soy dueño de nada, ya está repartido, mi herencia ya está dada en vida a mis hijos. Nadie sabe qué le toca a nadie, ya está repartida, y te voy a decir que en esta casa yo nada más soy dueño de mis calzones. Todo lo mío y lo que logré hacer, los bienes y lo que tengo, muebles y lo que tenga de dinero en el banco eso ya está repartido y Diego no está incluido”.

El actor sigue manteniendo que ahora solo quiere a sus otros hijos: Vanessa, Sebastián y Alejandro.