Angelina Jolie detalla cómo su hija Zahara enfrentó sesgo médico después de cirugía

Angelina Jolie reveló como su hija Zahara y cómo su raza tuvo un impacto en su atención posoperatoria.

La actriz de Maléfica entrevistó a Malone Mukwende, un estudiante de medicina, que tiene como objetivo resaltar cómo varias enfermedades y afecciones a menudo son desatendidas o ignoradas por los médicos en sus pacientes no blancos.

El futuro médico de 21 años comenzó su proyecto después de descubrir que “casi todas las imágenes y datos utilizados en su enseñanza se basaban en estudios de pacientes blancos”, lo que puede resultar en “diagnósticos erróneos, sufrimiento e incluso la muerte”, escribe Jolie en su reciente artículo para Time.

“Tengo hijos de diferentes orígenes, y sé que cuando había una erupción que todos tenían, se veía drásticamente diferente según el color de su piel. Pero cada vez que miraba las historias clínicas, el punto de referencia era siempre la piel blanca”, explica Jolie.

Continuó recordando cómo su hija adoptiva mayor, Zahara, que tiene raíces africanas, fue operada el año pasado.

“Recientemente mi hija, Zahara, a quien adopté de Etiopía, fue operada, y luego una enfermera me dijo que los llamara si su piel ‘se ponía rosada’, algo que nunca ocurriría con la piel de Zahara”, dijo la actriz.

Zahara Jolie-Pitt

“Casi la totalidad de la medicina se enseña de esa manera. Hay un idioma y una cultura que existe en la profesión médica, porque se ha hecho durante tantos años y porque todavía lo estamos haciendo tantos años después, no parece que es un problema “, dijo.

“Sin embargo, como acaba de ilustrar, esa es una afirmación muy problemática para algunos grupos de la población porque simplemente no va a suceder de esa manera y si no lo saben, probablemente no llamarán al médico”, agregó.