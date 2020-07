Angelina Jolie llama a su hija Zahara de ‘extraordinaria mujer africana’

La actriz elogió a su hija adoptiva, de 15 años, durante una plática en línea con una activista de Uganda…

En una plática online que sostuvo con la activista climática de Uganda Vanessa Nakate, a través del programa virtual Time100 Talk de la revista Time, Angelina Jolie comentó que ‘aprendió mucho’ con su hija Zahara Marley Jolie-Pitt.

La actriz y también activista elogió a su hija de 15 años y la llamó de ‘una mujer africana extraordinaria’.

En declaraciones a Vanessa Nakate, Jolie dijo: “Mi hija es de Etiopía, uno de mis hijos. Y aprendí mucho de ella. Ella es mi familia, pero es una mujer africana extraordinaria. Su conexión con su país, con su continente es muy grande, es suyo y es algo que solo puedo recordar”, observa.

Angelina había dicho anteriormente que insiste en que sus hijos adoptivos no pierdan ninguna conexión y sentimiento en relación con su país de origen y es por eso que siempre regresan a estos lugares para que los niños tengan ese contacto con su cultura nuevamente.

Jolie, quien también es madre de Maddox, de 18 años, Pax, de 16 años, Shiloh, de 13 años y las gemelas de 11, Knox y Vivienne, con su ex esposo Brad Pitt, explicó previamente que sus hijos le recuerdan constantemente cosas que son realmente importantes en la vida.

“Teniendo seis hijos, me recuerdan a diario lo que es más importante … Pero después de casi dos décadas de trabajo internacional, esta pandemia y este momento en Estados Unidos me hicieron repensar las necesidades y el sufrimiento dentro de mí… Es intolerable que el sistema que me protege, no protege a mi hija, ni a ningún otro hombre, mujer o niño en nuestro país basado en el color de la piel.”, lamenta.

Y hace un reclamo: “Nesitamos ir más allá de la simpatía y las buenas intenciones, mediante leyes y políticas que realmente aborden el racismo estructural y la impunidad. Parece que el mundo se está despertando y la gente está forzando acierto de cuentas más profundo de la sociedad. Es hora de hacer cambios en nuestras leyes e instituciones, escuchando a los más afectados y cuyas voces han sido excluidas”, señala.