Ariadne Díaz rechaza propuestas para hacer telenovelas

La actriz ha rechazado la invitación para varios castings de telenovelas, porque no tiene interés en hacerlas.

Ariadne Díaz confirma que por el momento no aceptará ninguna propuesta para televisión, después de que la mencionaran como una de las posibles compañeras de Gabriel Soto en una telenovela.

La actriz comentó: “Me han invitado a hacer muchos castings, pero como les he dicho, ahorita no quiero hacer novelas, vi que salió una nota, pero no es verdad. Me invitaron y les agradezco muchísimo. Me hace muy feliz que me inviten, pero no, ahorita no quiero hacer novelas”.

Recientemente Ariadne fue mencionada junto con otras actrices para el protagónico femenino de ‘Te acuerdas de mí’, telenovela inspirada en una historia turca, y en la que ya está confirmado Gabriel Soto como protagonista masculino.

El último trabajo de Ariadne fue en el melodrama de Televisa ‘Tenías que ser tú’ en 2018.